Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко заявил о готовности организации поддержать усилия «нормандской четверки» для решения конфликта в Донбассе.

«Мы готовы поддержать усилия и «нормандской четверки», и также трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и делать всё необходимое для того, чтобы способствовать решению этого кризиса, который уже продолжается длительный период времени», — заявил Гутерреш, добавив также, что конфликт на юго-востоке Украины остается на повестке дня ООН.

В настоящее время Антониу Гутерреш находится с официальным визитом в Киеве.