Несколько тысяч жителей Петербурга наблюдали выступление пилотажной группы «Стрижи» в воскресенье. Как сообщает ТАСС, акция была посвящена 105-летию российской военной авиации.

Летчики воздушно-космических сил на истребителях МиГ-29 продемонстрировали над акваторией Финского залива фигуры высшего пилотажа. Петербуржцы и гости Северной столицы наблюдали петлю Нестерова, косую петлю, синхронные бочки и роспуск «фонтан».

В процессе акции для всех желающих на месте работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС. В том числе шел набор в Военно-космическую академию имени Можайского, которая стала одним из организаторов акции.