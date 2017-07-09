По меньшей мере 27 человек погибли в результате сильного наводнения из-за ливней в штате Ассам на северо-востоке Индии, передает в воскресенье Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Число погибших может значительно возрасти, так как не менее десятка человек числятся пропавшими без вести», — сообщает в ведомстве. Отмечается, что в результате наводнения пострадали так или иначе 480 тыс. человек. «Экстремальный подъем уровня воды в реках, паводки и затопления отмечаются в 17 из 35 районов штата, что составляет свыше половины его территории. В общей сложности затоплены свыше 1 тыс. деревень, созданы более 180 лагерей временной эвакуации, где разместились около 20 тыс. человек», — говорится в сообщении.