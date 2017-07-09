В ближайший час столицу может накрыть гроза. Об этом распространил экстренное сообщение столичный главк МЧС.

«По информации синоптиков, в ближайший час с сохранением на вечер 9 июля и ночь 10 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 12–17 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Спасатели рекомендуют москвичам и гостям столицы быть более внимательными и осторожными, находясь на улице. Кроме того, сотрудники экстренных служб советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобили желательно парковать в гаражах или вдали от деревьев.