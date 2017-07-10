Гран-при Австрии по «Формуле-1»
Себастьян Феттель, управлявший болидом Ferrari, занял вторую позицию
Гонщик Ferrari Кими Райкконен во время свободной практики
Макс Ферстаппен из команды Red Bull Racing во время тестового заезда
В начале гонки произошло столкновение болидов Фернандо Алонсо и Даниила Квята
Валттери Боттас из Mercedes-Benz вышел в лидеры в начале гонки
Британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал на четвертой позиции
Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull Racing, выбыл из гонки после аварии на первом круге
Даниэль Риккардо из команды Red Bull Racing финишировал третьим
Себастьян Феттель сохранил лидерство в общем зачете, набрав 171 очко
Себастьян Феттель, Валттери Боттас и Даниэль Риккардо на пьедестале победителей