Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о том, что республика приложит максимум усилий для возобновления мирных палестино-израильских переговоров.

«Каир продолжит свои усилия, направленные на возобновление переговоров между израильтянами и палестинцами для достижения мира», — заявил ас-Сиси по итогам переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Египетский политик подчеркнул, что палестинская проблема была и останется приоритетом в политике Египта.