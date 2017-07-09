Россиянка Мария Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне в воскресенье. Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту в победной попытке показала результат 2 м.

В апреле спортсменка получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Месяц спустя Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине, США, а в начале июня стала лучшей на этапе в Риме.