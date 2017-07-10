В Тверской области завершился крупнейший российский рок-фестиваль «Нашествие». В этом году у «Нашествия» обнаружилось сразу несколько проблемных вызовов. Во-первых, сменилась часть его организационной команды, которая занималась проектом не один год. Во-вторых, практически в последний момент (по техническим причинам) отменился анонсированный исторический сет ненадолго воссоединенной Гариком Сукачевым «Бригады С» — именно он должен был венчать программу второго (субботнего) фестивального дня. И наконец, в-третьих, —вмешалась природа. Именно в «нашественный» уикенд в Большом Завидово существенно похолодало и начались затяжные дожди.

Фестивальное поле и окрестности не устояли под климатическим прессингом, и главными атрибутами «Нашествия» стали всевозможные виды сапог, разноцветные дождевики, плащ-палатки, тягачи и трактора, помогавшие тянуть из болота на твердый грунт автотранспорт многочисленных зрителей фестиваля. Публика, бесспорно, основное достояние «Нашествия-2017». Ее ничего не отпугнуло, и, по предварительным сведениям организаторов, было продано на 10% билетов больше, чем в прошлом году. Притом что билеты ныне стали именными и передавать их просто так знакомым или желающим поехать «в поле» (если сам вдруг передумал) стало невозможно.

Народ «Нашествия» отметился не только своей массовостью, но и очередным витком креатива. К традиционно блуждающим по поляне «тиграм», «лисам», «медведям», «кроликам», то есть фанам в звериных костюмах, добавились создатели уникальной обуви. Некоторые, например, надевали «ботинки», сделанные из пятилитровых пластиковых канистр для минеральной воды. В общем, «грязные танцы» получались веселыми.

Не грустно прошли и первые в истории «Нашествия» выборы президента фестиваля. Среди полутора десятка кандидатов нашлась парочка неожиданных особ — «самовыдвиженец», экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин и «король эстрады» Филипп Киркоров. За последнего, как удалось услышать, некоторые и голосовали, дабы он смог хоть косвенно присоединиться к рок-сообществу и еще раз встретиться, скажем, с Юрием Шевчуком. В фан-зоне у главной сцены кто-то даже размахивал картонным Киркоровым в полный рост.

Выбрали, однако, Сергея Шнурова, хотя на нынешнем «Нашествии» он и не выступал. Огласила итоги голосования и представила официальную президентскую грамоту с портретом Шнура с главной фестивальной сцены председатель российской ЦИК Элла Памфилова. Так что игра в выборы была вполне серьезной.

Второе место в ней занял Юрий Шевчук, который стал на «Нашествии-2017» первым де-факто. «ДДТ» с программой «История звука», в которой собрано более тридцати важнейших песен группы из разных десятилетий,— это действительно эпический финал фиесты. В день первый такой же отклик получил сет «Кипелова», а днем позже наиболее резонансно выступили, пожалуй, Сергей Чиграков с запоминающимися бэк-вокалистками, одной из которых является его дочь, и альтернативная Louna. Лу Геворкян и Виталий Демиденко оказались единственными музыкантами на нынешнем «Нашествии», кто решился на ярый стейдж-дайвинг, невзирая на природные катаклизмы.

Примечательно, что дождь не сломал и полуденный субботний сет «Алисы». Публика уже была бодра и готова к зажиганию файеров. Еще больше огненных вспышек полыхало в субботу и воскресенье у сцены «2.0», там люди не только устраивали слэм на сетах FPG и Amatory, но и пытались почти буквально плавать по грязевой жиже, сбрасывая с себя футболки и падая на землю.