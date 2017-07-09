Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской Народной Республики обнародовало фоторобот возможного исполнителя теракта в Луганске, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Два взрыва в центре Луганска прогремели 7 июля. В результате терактов погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что за организацией взрывов стоит Киев. По его мнению, теракт мог быть спланирован в день старта саммита G20, чтобы сорвать процесс урегулирования на Донбассе. Киевская сторона, в свою очередь, считает, что взрывы в Луганске — это «очередная провокация» со стороны ЛНР с целью создания соответствующего фона при обсуждении ситуации в Донбассе на саммите «большой двадцатки».