В воскресенье индийская армия обстреляла и разрушила как минимум три пакистанских бункера в районе Линии контроля в Кашмире.

По сообщениям местных СМИ, это стало ответом на пакистанский субботний обстрел индийских территорий.

Напомним, в субботу представитель индийской армии в Кашмире обвинил пакистанскую сторону в обстреле подконтрольной Индии территории.

Он унес жизни не менее двух гражданских лиц. Еще пятеро были ранены. После этого пакистанские власти в свою очередь обвинили индийских военных в обстреле подконтрольных Пакистану территорий, в результате чего погибли не менее пяти гражданских лиц.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за Кашмира произошли две из трех индо-пакистанских войн.