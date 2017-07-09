Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что творчество Ильи Глазунова было неразрывно связано с историей и культурой России, он был настоящим патриотом, искренне переживавшим за судьбы своей родины.

«Глубоко скорблю в связи с кончиной народного художника СССР Ильи Сергеевича Глазунова. Ушел из жизни талантливый мастер, чье творчество неразрывно связано с Россией, ее историей и культурой. Настоящий патриот, человек, переживший тяжелые годы блокады Ленинграда, он искренне любил отечество и переживал за его судьбу. Я всегда буду помнить наши встречи и беседы, которые так много для меня значили», — написала Матвиенко в своей телеграмме с соболезнованиями в адрес Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Матвиенко передала соболезнования, слова поддержки и сочувствия родным и близким художника.

Напомним, Известный советский и российский художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов скончался утром 9 июля из-за сердечной недостаточности. Художник является лауреатом Государственной премии Российской Федерации, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».