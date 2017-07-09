Американский постпред в ООН Никки Хейли заявила в интервью каналу CNN, что США никогда не будут доверять России в вопросах кибербезопасности.

Комментируя по просьбе ведущей высказывание конгрессмена, дипломат заявила, что стоит говорить о кибербезопасности не только с Россией.

Представитель американского конгресса США от демократической партии назвал конструктивное сотрудничество с Россией в области кибербезопасности «фикцией».

«С точки зрения кибербезопасности, нам необходимо двигаться вперед с Россией, говорить, что, на наш взгляд, должно или не должно произойти», — сказала Хейли.

Кроме того, постпред добавила, что США не доверяли и никогда не будут доверять России.