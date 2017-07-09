Японский премьер-министр Синдзо Абэ отменил поездку в Эстонию во вторник из-за ливней и наводнений на юге Японии.

Посольство Японии сообщило, что из-за тяжелой ситуации, связанной с ливнями и наводнениями на острове Кюсю, отменяется однодневный визит Абэ в Эстонию, где у него были запланированы пресс-конференция и брифинг.

В воскресенье власти Японии сообщили о гибели 18 человек в результате разгула стихии. Выход рек из берегов и обильные грязевые потоки привели к крупномасштабным разрушениям на острове Кюсю. Пострадали дороги, жилые дома и социальные объекты.

В данный момент около 500 человек на острове отрезаны от внешнего мира, с 27 людьми нет связи. Власти провели эвакуацию нескольких тысяч человек. Из-за погодных условий спасательные вертолеты не могут подняться в воздух.