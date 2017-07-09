Ушел из жизни Илья Глазунов — живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный художник СССР. Впрочем, «народным» Илья Сергеевич был не только по званию, но и по сути: все его творчество было посвящено патриотической теме. И соотечественники ценили это: в 1999 году по опросу ВЦИОМ он был назван «Самым выдающимся художником XX века».

Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде. Во время Великой отечественной войны он потерял всю семью — мать, отца, бабушку. Самого Илью удалось вывезти из блокадного города по «Дороге жизни». Впечатления военных лет позже будут положены им в основу монументального полотна «Дороги войны» — дипломной работы в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Многофигурная композиция изображает панику и растерянность людей в первый год войны. На заднем плане — отступающие солдаты, на переднем — перепуганные крестьяне. Внимание зрителей приковывает мать с двумя детьми, как будто сошедшая с полотен Петрова-Водкина. Глазунов не просто рассказывает частную историю, но создает собирательный образ всего русского народа в трагический момент истории. А грозовое небо над колхозным полем становится метафорой туч, сгустившихся над страной.

— Илья Глазунов оставил после себя нечто большее, чем бесценную коллекцию шедевров, — отметил министр культуры Владимир Мединский. — И для нашей страны его работы имеют множество измерений: это летопись её истории, хроника её взлётов и падений, галерея лиц её героев – ушедших и грядущих.

Глазунову-портретисту в равной степени интересны как политики и кумиры миллионов (его кисти принадлежат изображения министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, короля Швеции Карла XVI Густава, певца Иосифа Кобзона, актрисы Джины Лоллобриджиды…), так и простые люди. Его героями становятся сварщики и деревенские женщины, шоферы и бульдозеристы. И эта народность — истинная, глубинная, воплощенная в реалистических образах, наследующих традициям передвижников — всегда привлекала зрителей, даже когда на пике популярности было совсем другое искусство.

— Глазунов, безусловно, крупная, яркая фигура. На его выставки стояли очереди, его работы вызывали общественный интерес, — рассказал «Известиям» ректор Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, член президентского совета по культуре Семен Михайловский. — Но не менее важна и другая сторона его деятельности: создание Академии живописи, ваяния и зодчества в Москве. Он заботился о своих воспитанниках, учил их ремеслу. Его заслуги перед русской художественной школой огромны. Он сохранял традиции старой Академии художеств, в которой некогда сам учился.

Преемственность, сохранение традиций — ключевые понятия для Глазунова-художника, педагога, общественного деятеля, коллекционера.

— Илья Сергеевич много путешествовал по России, собирал иконы, костюмы, предметы быта, народных промыслов и, включая в свою коллекцию, сохранял их, — поделился Семен Михайловский.

В 1960-е годы Илья Глазунов выступил против проекта реконструкции Москвы, предполагавшего снос ряда исторических зданий, и вместе с единомышленниками добился создания Общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), функционирующего до сих пор.

— Он был боевым и активным, огромную энергию вложил в защиту русской культуры и памятников, — сказала «Известиям» Галина Маланичева, почетный председатель ВООПИиК. — Поначалу, еще в 1960-е годы, он просто собрал неравнодушных людей, которые хотели, чтобы сохранялись кресты на церквях, восстанавливались уникальные строения... Но они остро чувствовали, что необходимо более широкое общественное движение, и стали инициаторами создания общества охраны памятников. Его вклад в сохранение российских шедевров архитектуры неоценим.

Занимаясь общественной деятельностью, педагогикой, управляя Академией и курируя Галерею Ильи Глазунова, художник находил время и силы для творчества. Последняя работа мастера была представлена менее месяца назад: это крупное полотно «Похищение Европы».

— Работы Ильи Глазунова поражают масштабностью мышления автора, — отметил генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Дмитрий Родионов. — Илья Сергеевич удивительным образом умел выбирать героев для своих работ, которые в итоге не оставляли равнодушными зрителей. Это выдающийся художник, и его уход — огромная потеря для нашей культуры и почитателей его творчества. Но остались работы, которые красноречивее любых слов расскажут об этом человеке.

Соболезнования родным и близким художника высказали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и другие политические деятели.