США ждут от властей Украины проведения эффективной реформы по борьбе с коррупцией, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко.

Тиллерсон напомнил, что в вопросе борьбы с коррупцией на Украине очень важным является отбор судей Верховного суда, а также учреждение в стране специального антикоррупционного суда.

«Мы обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ. Ведь это тоже очень важный элемент для привлечения внешних инвестиций, что создаст дополнительные рабочие места для граждан Украины и будет развивать экономику», — заявил госсекретарь США.

Ранее в ходе брифинга вместе с Порошенко Тиллерсон заявил о разочаровании Вашингтоном минским процессом и отметил, что со стороны США вопросом украинского урегулирования будет заниматься спецпредставитель, назначенный по просьбе президента России Владимира Путина.