Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью медиаменеджера и блогера Антона Носика.

«Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Российский премьер отметил, что Носик стал создателем множества известных интернет-ресурсов, которые очень популярны среди пользователей «самых разных поколений и убеждения».

«Он много успел. Светлая ему память», — добавил Медведев, его слова приводит «Газета.ру».

Напомним, Антон Носик ушел из жизни в возрасте 51 года в ночь на воскресенье в Подмосковье.