Новый порядок проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам, предложенный Минстроем, собираются протестировать в нескольких наиболее развитых регионах страны. Рассмотрение ведомственного законопроекта, по которому слушания могут быть организованы в интернете, а их участники предоставляют свои паспортные данные, недавно было отложено, поскольку вокруг него разгорелись бурные дискуссии. Сейчас документ находится в профильных комитетах, в него вносят поправки.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минстроя России, одно из главных положений законопроекта — то, что в публичных слушаниях смогут принимать участие лишь граждане, зарегистрированные в обсуждаемом районе или владеющие недвижимостью, расположенной в нем. Другое нововведение — использование интернета для проведения слушаний. В Минстрое отметили, что при нынешней процедуре, когда возможно только личное участие, на собрание может прийти ограниченный круг людей — во-первых, в день обсуждения многие могут быть заняты, а во-вторых, в помещениях не всегда хватает места, чтобы вместить всех желающих.

— Следовательно, не всегда удается выявить объективное мнение большинства граждан по градостроительному проекту, — отметили в пресс-службе ведомства. — Законопроект предлагает перейти к процедуре общественных обсуждений, которые могут проводиться в том числе с использованием интернета. Граждане, не имеющие доступа к Сети, смогут принять участие в общественных обсуждениях в МФЦ или в помещениях региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

Однако председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов отметил, что далеко не во всех городах и поселках есть инфраструктура, которая позволяет использовать интернет-технологии. В ходе обсуждения поправок на заседании комитета он будет рекомендовать сначала протестировать предлагаемую Минстроем модель в нескольких регионах.

— Это довольно сложная система для того, чтобы выстраивать ее по всей стране, — пояснил парламентарий. — Нужно идти по пути пилотных проектов: выделить несколько продвинутых регионов с развитыми коммуникациями, например, несколько городов-миллионников, и провести там публичные слушания с использованием интернета. И по мере того, как будет развиваться ситуация в стране, особенно в отдаленных регионах, можно будет и остальные субъекты подтягивать. Но пока многие регионы не готовы к этому.

Сергей Гаврилов отметил, что саму по себе идею Минстроя уйти от анонимных слушаний поддерживает: новая система должна сделать общественные обсуждения более прозрачными. Кроме того, это позволит уйти от коммерческой, подчас криминальной практики, когда на публичные слушания вместо жителей приходят не имеющие отношения к району «представители общественности», которых организованно подвозит застройщик.

— Однако необходимо, чтобы на слушаниях были представлены, в том числе пожилые люди и те, кто не пользуется интернетом, — сказал депутат. — А кроме того, новая система должна быть закрыта от манипуляций. Необходимо, чтобы было профинансировано создание информационной системы для районов, городов и поселков, где нет технических возможностей для проведения слушаний в электронном формате.

Глава Российского союза налогоплательщиков, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов оценил законопроект Минстроя как прогрессивный в той части, где от слушаний отсекаются люди, не имеющие отношения к вопросу. Однако предложение того, что интернет может заменить личное участие в публичных слушаниях, эксперт назвал спорным. Артем Кирьянов также отметил, что сейчас мнение граждан, высказанное на публичных слушаниях, не является обязательным к исполнению, и предлагает изменить эту ситуацию.

— Либо результаты публичных слушаний должны быть обязательными, и тогда к ним надо относиться как к выборам — с бюллетенями, голосованием по паспортам, избирательными комиссиями, наблюдателями и с уголовной ответственностью для нарушителей. Возможен более мягкий вариант: например, для преодоления результата публичных слушаний необходимы три четверти голосов совета депутатов, который их проводил. В любом случае преодолеть мнение людей, которые живут на этой территории, должно быть сложнее.

Председатель Совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов отметил, что очень важно не допустить участия в слушаниях посторонних людей. По его словам, ему лично приходилось быть свидетелем таких ситуаций.

— Мы требовали от комиссий, чтобы они проверяли у этих участников паспортные данные, или хотя бы имена записывали, но этого не делалось. И все эти непонятные люди в итоге включались в протокол по результатам слушаний, — рассказал он.

По мнению специалистов, электронное голосование имеет смысл только как дополнение к очным обсуждениям и ни в коем случае не должно подменять их: публичные слушания обычно становятся единственной возможностью для граждан лично встретиться с чиновниками и донести до них свою позицию.