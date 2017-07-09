В Петербурге проходит музыкальный фестиваль «Белые ночи»
Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» проходит в БКЗ «Октябрьский».
В конкурсной программе принимают участие молодые исполнители из 14 стран.
В качестве специальных гостей музыкального форума заявлены группы Scorpions, Jason Derulo, Dr. Feelgood, New Power Generation, Kid Creole and Coconuts, Nik West.
Таже на фестивале выступят Полина Гагарина, Александр Буйнов, Леонид Агутин, Николай Басков, Анита Цой, Стас Михайлов.