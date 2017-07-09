Поезда не ходят на участке зеленой ветки московского метро
Пассажиры столичной подземки сообщают об остановке движения поездов на участке от станции «Орехово» до «Новокузнецкой», передает радиостанция «Говорит Москва»
«Я ехала от «Коломенской» в сторону центра. Мы доехали до «Технопарка». Потом мы стояли минут пять на станции. Нас попросили всех выйти из вагонов. Поезд до сих пор стоит. На входе в метро стоит мужчина в синей жилетке, выглядит, как работник метро, и говорит, чтобы никто не заходил в метро, потому что поезда долго не будут отправляться», — сообщает один из пассажиров.
Представители московского метрополитена уточнили, что движение на участке зеленой ветки отсутствует по техническим причинам, движение в обратную сторону осуществляется в штатном режиме. Поезда не будут ходить в сторону центра еще полчаса.