Пассажиры столичной подземки сообщают об остановке движения поездов на участке от станции «Орехово» до «Новокузнецкой», передает радиостанция «Говорит Москва»

«Я ехала от «Коломенской» в сторону центра. Мы доехали до «Технопарка». Потом мы стояли минут пять на станции. Нас попросили всех выйти из вагонов. Поезд до сих пор стоит. На входе в метро стоит мужчина в синей жилетке, выглядит, как работник метро, и говорит, чтобы никто не заходил в метро, потому что поезда долго не будут отправляться», — сообщает один из пассажиров.

Представители московского метрополитена уточнили, что движение на участке зеленой ветки отсутствует по техническим причинам, движение в обратную сторону осуществляется в штатном режиме. Поезда не будут ходить в сторону центра еще полчаса.