Женская сборная России по регби-7 досрочно оформила победу в европейской серии Гран-при, крупно обыграв команду Ирландии.

Российские регбистки разгромили ирландок со счетом 27:5, сборная Франции выиграла у англичанок со счетом 15:26, что сделало россиянок недосягаемыми для идущих вторыми в турнирной таблице француженок.

Второй этап проходил в Казани. В первом этапе во Франции россиянки заработали 20 очков, француженки стали вторыми с 18 очками. Сборная РФ в Казани уже станет как минимум второй и гарантированно получает 18 очков, в любом случае оказываясь победителем всего турнира.

Европейская серия Гран-при является чемпионатом континента. Сборная России выигрывала турнир трижды — в 2013, 2014 и 2016 годах.