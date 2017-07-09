Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше других заинтересован в снятии западных санкций с РФ, но увязывает этот вопрос с разрешением кризиса на востоке страны.

«Я заверил, что сложно найти человека, который был бы больше заинтересован в снятии санкций, чем украинский президент, потому что санкции связаны с миром и освобождением украинской территории, и я стремлюсь к этому», — заявил Порошенко на совместном брифинге с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Украинский политик подчеркнул, что стороны провели обстоятельный и детальный разговор о санкциях, в ходе которого украинская сторона получила «заверения, что, пока не будут выполнены Минские соглашения и пока не будет освобождена украинская территория, разговоры о снятии санкций не будут идти».