Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и президент Украины Петр Порошенко обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ на Украине.

«Мы обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ, ведь это тоже очень важный элемент для привлечения внешних инвестиций», — заявил Тиллерсон по итогам встречи с украинским президентом.

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл со своей делегацией в Киев.