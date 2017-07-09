Тиллерсон и Порошенко обсудили антикоррупционные реформы на Украине
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и президент Украины Петр Порошенко обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ на Украине.
«Мы обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ, ведь это тоже очень важный элемент для привлечения внешних инвестиций», — заявил Тиллерсон по итогам встречи с украинским президентом.
Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл со своей делегацией в Киев.