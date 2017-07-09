Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что урегулирование кризиса на Украине является важным аспектом для улучшения отношений с Россией.

«Я думаю, что президент Трамп четко указал на то, что прогресс в конечном итоге по решению кризиса на Украине, возобновлению суверенитета и территориальной целостности Украины является важным для того, чтобы отношения между США и Россией улучшились», — заявил Тиллерсон.

В воскресенье госсекретарь США провел в Киеве переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.