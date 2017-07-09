Тема «российского» вмешательства в выборы стала первой на переговорах президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20, США не ожидали от российского лидера другого ответа по этой теме, чем тот, который получили, завил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Госсекретарь сказал, что тема приписываемого России вмешательства в выборы открыла переговоры лидеров, Трамп задал множество вопросов Путину по этой теме.

«Президент Трамп поднял этот вопрос непосредственно перед президентом Путиным и, честно говоря, мы не ожидали другого ответа, чем тот, что получили», — сказал госсекретарь.

Тиллерсон сказал, что нерешенность этого вопроса серьезно осложняет развитие отношений двух стран, поэтому данную проблему с «вмешательством» следует решать. По словам госсекретаря, вопрос о «российском» вмешательстве беспокоит американский народ, властям США необходимо заверить его, что такого вмешательства не будет ни со стороны России, ни со стороны кого-либо другого.

Напомним после переговоров Путина и Трампа на саммите G20, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Трамп отчетливо слышал заявления Путина о том, что российское руководство не вмешивалось в американские выборы. По словам Лаврова, Трамп сказал, что он эти заявления принимает.

В субботу Владимир Путин прокомментировал этот вопрос на пресс-конференции. По его словам, Трамп «принял к сведению и согласился» с тем, что ему было сказано по поводу приписываемых России атак на выборы в США.