Отпевание народного художника СССР Ильи Глазунова, который скончался сегодня утром на 88-м году жизни, пройдет в столичном храме Христа Спасителя во вторник, 11 июля, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова.

«Отпевание пройдет по благословению патриарха во вторник в храме Христа Спасителя», — уточнил Волков. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщило, что художника похоронят на Новодевичьем кладбище.

Известный советский и российский художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов скончался утром 9 июля из-за сердечной недостаточности. Художник является лауреатом Государственной премии Российской Федерации, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Соболезнования родным и близким художника выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.