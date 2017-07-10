В апреле 1993 года в эфире российского телевидения вышел первый выпуск передачи «Городок». Проект с Юрием Стояновым и Ильей Олейниковым в главных ролях просуществовал почти 20 лет, сменил несколько каналов и принес создателям четыре премии «ТЭФИ». В 2002-м стартовало новое шоу «В Городке», которое показывали параллельно с основной программой. Однако спустя десять лет, в ноябре 2012 года, Илья Олейников скончался, и руководство решило закрыть проект.

В день рождения звезд «Городка» предлагаем пройти тест и проверить, многое ли вы знаете о культовой программе.