Катар создал комиссию по взысканию компенсаций за последствия бойкота
Катар создал специальную комиссию, которая будет принимать заявления на получение компенсаций пострадавших от бойкота, который более месяца назад объявили Дохе ряд арабских стран, в число которых вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет.
«Комиссия по компенсациям станет центральным органом, который будет принимать запросы от пострадавших в результате блокады. В комиссию войдут представители МИД и министерства юстиции», — заявил генпрокурор Катара Али бен Фатыса.
Катарский генпрокурор отметил, что сначала специальная комиссия получит все заявления, рассмотрит их, а уже потом будет принимать решения о дальнейшей их судьбе. Рассмотрение может проходить как в судах Катара, так и за границей.
В Дохе отметили, что от бойкота Катара пострадали несколько тысяч подданных страны и иностранных граждан.