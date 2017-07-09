Катар создал специальную комиссию, которая будет принимать заявления на получение компенсаций пострадавших от бойкота, который более месяца назад объявили Дохе ряд арабских стран, в число которых вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

«Комиссия по компенсациям станет центральным органом, который будет принимать запросы от пострадавших в результате блокады. В комиссию войдут представители МИД и министерства юстиции», — заявил генпрокурор Катара Али бен Фатыса.

Катарский генпрокурор отметил, что сначала специальная комиссия получит все заявления, рассмотрит их, а уже потом будет принимать решения о дальнейшей их судьбе. Рассмотрение может проходить как в судах Катара, так и за границей.

В Дохе отметили, что от бойкота Катара пострадали несколько тысяч подданных страны и иностранных граждан.