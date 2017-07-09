Полиция турецкой Антальи освободила двух женщин и мужчину из России, которые проникли в четырехзвездочный отель и бесплатно питались там по системе «все включено», выдавая себя за постояльцев, сообщил представитель местной жандармерии.

По его словам, троим россиянам удалось воспользоваться едой и напитками в ресторане прежде, чем персонал заподозрил, что обслуживает не жильцов отеля. Россияне попытались скрыться, но вовремя прибывшие на место полицейские их задержали.

«Россияне уже возместили отелю стоимость еды и напитков, он отказался от претензий, поэтому задержанные были освобождены», — сказал представитель полиции РИА «Новости».

Напомним, ранее стало известно о задержании в Турции трех россиян, которые тайком проникли в отель в Анталье, завладели браслетами и питались в ресторане гостиницы, выдавая себя за ее жильцов.