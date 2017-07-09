Жертвами проливных дождей в центральной китайской провинции Хунань с конца июня стали 67 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, передает в воскресенье агентство «Синьхуа» со ссылкой на сообщение правительства провинции.

Мощные ливни в регионе привели к наводнениям и сходу оползней, в результате которых были разрушены жилые дома. Из-за удара стихии в провинции пострадали порядка 12 млн человек.

По сообщениям экстренных служб, за указанный период из пострадавших районов были эвакуированы около 1,62 млн жителей, еще порядка 470 тыс. до сих пор нуждаются в срочной помощи.