Сегодня, в 70-летний день рождения Ильи Олейникова, в Театре комедии им. Н. П. Акимова пройдет вечер памяти отца. Мы решили не делать большой концерт, а устроить в его родном любимом городе теплый семейный вечер воспоминаний, в котором примут участие папины друзья и коллеги: Семен Альтов, Анвар Либабов, Нина Усатова, Ирина Мазуркевич и многие другие.

С одной стороны, пространство Театра комедии символично: для публики Илья Олейников — исключительно комедийный артист, ведь она знает его в основном по «Городку». Но, с другой стороны, театральные зрители могли увидеть отца и в спектаклях, где папа раскрывался с кардинально иной стороны — как талантливый драматический актер. Одна из сильных его работ — мюзикл «Пророк», в котором он выступил и как композитор, и как исполнитель главной роли. Феноменально органичный на экране, папа стремился в большое кино, но сняться в больших серьезных ролях пришлось не много.

В то же время им создано немало ярких характерных образов — в фильмах «Мастер и Маргарита», «Алхимики». Он вообще был разносторонне одарен: талантливый композитор, самобытный литератор с чувством живого слова и поразительной грамотностью. Сдав рукопись своей автобиографической книги «Жизнь как песТня, или Всё через Жё», он приятно удивил редакторов, которым оставалось внести лишь несколько правок. Отцу просто времени не хватило на то, чтобы раскрыть все свои таланты.

Папа, конечно, стал заложником того образа, который полюбили зрители «Городка». Но жаловаться было грех: такую популярность, любовь и почитание зрителя, какие были у моего отца, хотел бы иметь любой артист. «Городок» для него очень много значил. Недаром, борясь с болезнью и, несмотря на все сопровождающие лечение сложности, он до последнего приезжал на съемки, которые отвлекали и, видимо, вселяли надежду.

В жизни артисты-комики часто грустные и замкнутые люди, и папа не был исключением. Дома он не фонтанировал позитивом, был всегда спокойный, ровный, весь в себе, часто размышляющий. Впрочем, и его комедийный дар был специфичным, как бы приглушенным. Это не тот случай, когда артист что-то из себя выжимает, чтобы рассмешить. А вот сказать два–три слова с очень серьезным выражением лица и вызвать заливистый смех — это высший пилотаж, и этому, я считаю, невозможно обучить. Отец ведь даже не был профессиональным актером театра и кино, по образованию он артист разговорного жанра, окончил Московское училище циркового и эстрадного искусства.

С уходом отца я острее ощутил, что это был глубоко интеллигентный человек: он был необычайно тактичен и уважителен по отношению к каждому, с кем общался. Нередко тот, кто добивается популярности, а стало быть, определенной власти над публикой, меняется по отношению к окружающим. Отец, всегда отличавшийся крайней скромностью, никогда не делил людей по их положению в социальной иерархии. Относился ко всем с одинаковым уважением, теплотой, вне зависимости от того, кто перед ним: продюсер или дворник.

У него не было симптомов звездной болезни. И это для меня важный показатель человечности, соответствующий понятию «петербургский характер». Отец родился и вырос в Кишиневе, но по духу, речи, манере вести себя был очень органичен в Ленинграде-Петербурге. Даже погоду местную, которая, казалось бы, обычного человека вводит в депрессию, отец очень любил, ему нравились питерские туманы, дожди, слякоть.

Он не был строгим отцом, но слово его было для меня веским. В детстве я любил его, но и побаивался. Если к маминым воспитательным процессам я относился поверхностно, то стоило папе сказать раз, максимум два, чтобы я всё понял. Как актер он долго был по-настоящему не признан, и мое внутреннее чувство всегда подсказывало, что он достоин большего. Когда же он стал фантастически популярным, мне было лет двадцать, я сам тогда реализовался как артист и сильно радовался за папу, за их с Юрой удивительный тандем. Как же здорово, что они нашли друг друга! Стоянов и Олейников, кстати, и родились в один день (только папа на десять лет старше), и, как правило, праздник этот всегда делили на двоих.

Когда я был подростком, меня могли задеть какие-то замечания папы, сказанные вскользь: мол, что ты о себе возомнил, ты обычный школьник! Возможно, это подстегивало меня в дальнейшем, мне хотелось доказать ему, что я могу сам чего-то добиться. И мои артистические успехи были для отца невероятным счастьем. Когда группа «Чай вдвоем» заняла первое место на конкурсе «Ялта–Москва–Транзит», папа ходил гордый. Как-то к нему подошли на улице и сказали: «Ой, здравствуйте, вы же «Городок»!» — он отвечал: «Нет, я папа «Чай вдвоем»…

Конечно, мне не хватает папиного плеча, не хватает возможности вместе пережить счастливые минуты. Хотя и в детские, и подростковые годы мой личный контакт с отцом не был таким уж тесным, он же постоянно ездил на гастроли, съемки. Этот контакт был на более тонком, метафизическом уровне. Мысленно я постоянно обращаюсь к отцу, и, по моему ощущению, он всё время рядом. Всё же иной мир существует. Считать, что годы, отведенные человеку, — и есть всё наше существование, — это нелепо.

Автор — певец, композитор, создатель и участник дуэта «Чай вдвоем»

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