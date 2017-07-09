Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор лидеров «нормандской четверки» стоит на повестке дня.

Однако, по его словам, несмотря на подготовку, ясности по срокам пока нет.

«Телефонный разговор «четверки» на повестке дня. Он готовится, но пока нет ясности по срокам», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» не исключена и встреча.