Эвакуацией автомобилей, застрявших на размытой дождем парковке рок-фестиваля «Нашествие» в Конаковском районе Тверской области, занимаются сотрудники МЧС.

«Спасатели организовали адресную помощь в эвакуации застрявших автомобилей. Всего уже отбуксировано 854 автомобиля. В эвакуации застрявших машин задействованы 40 единиц пожарно-спасательной техники повышенной проходимости», — говорится в сообщении представителя регионального управления МЧС. Его слова приводит ТАСС.

Как отметили в ведомстве, всего на парковке, которая оказалась отрезанной от сухого грунта из-за проливных дождей, находится порядка 11 тыс. машин.

Сотрудники МЧС прикрепляют тросы машин к пожарным автомобилям, которые вытаскивают их с бездорожья.

За ходом работ следят лично начальник ГУ МЧС России по Тверской области и министр транспорта региона.