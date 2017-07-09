С 2019 года в Вооруженные Силы России начнутся серийные поставки новейшей системы ПВО С-500 «Прометей». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александра Ведрова.

Эти противоракетные системы «земля — воздух» — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны, которую создают в России, сообщил СМИ командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин.