В немецком Гамбурге завершилась встреча лидеров «большой двадцатки» — один из самых удачных саммитов в подобном формате. Хозяйку саммита фрау Меркель можно поздравить с успешными результатами.

В повестке встречи руководителей крупнейших двадцати стран мира были вопросы сохранения климата, всеобщая борьба с международным терроризмом, миграции, всемирной системы здравоохранения, устойчивого развития стран Африки и другие. Кроме того, в рамках заседания G20 прошли важные двусторонние и многосторонние встречи.

Как известно, еще за месяц до саммита США заявили о выходе из Парижского соглашения по климату. И не то чтобы Дональд Трамп против идеи сохранения климата, но США решили пересмотреть финансовые условия Парижского соглашения, где предыдущий президент Барак Обама взял на себя чересчур много финансовых обязательств. По сути гамбургский саммит зафиксировал эти разногласия в итоговом документе.

Важным решением встречи мировых лидеров в Гамбурге стало закрепленное в итоговом коммюнике решение об отказе от протекционизма в мировой экономике. Ранее Дональд Трамп и ряд условно подчиненных США стран готовы были закрывать рынки заградительными пошлинами в интересах своих производителей, что, конечно, противоречит духу и принципам свободной торговли Всемирной Торговой Организации. В ходе общего заседания между лидерами G20 удалось достичь консенсуса по этому вопросу, и в итоговом документе записано прямое указание на то, что рынки должны оставаться свободными.

Еще одним важным пунктом итогового документа гамбургского саммита стала борьба с коррупцией путем международного взаимодействия. Страны G20 гарантируют, что на территории их государств, а это почти 90% мировой экономики, отдельные лица и компании, получившие и получающие выгоду от коррупционной деятельности, будут привлекаться к ответственности и преследоваться в уголовном порядке.

На саммите в Гамбурге удалось достичь практических договоренностей по перемирию и прекращению огня в Сирии.

Важно отметить, что для российской делегации и президента Владимира Путина гамбургский саммит стал очень насыщенным и продуктивным. Ни один из важных и решенных вопросов в Гамбурге не обошелся без участия российского лидера. В связи с этим глупые разговоры в западных СМИ об изоляции Москвы не просто преувеличены, а выглядят откровенной ложью.

Украинский вопрос, кстати, в отсутствии представителей этой страны, активно обсуждался и в формате общих встреч президента России с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном (Нормандский формат — 1), а также на двусторонних встречах отдельно с Макроном и, конечно, на переговорах Владимира Путина с Дональдом Трампом. Представляется, что не было никакой необходимости в присутствии украинского представителя для обсуждения украинского кризиса.

Главным итогом обсуждения украинского вопроса в Гамбурге стало назначение спецпредставителя государственного департамента США по Украине Курта Волкера и фиксирование Минских договоренностей как обязательных к исполнению Киевом. Чуть ли не главный экспортный украинский «товар» — русофобию — больше не станут покупать на Западе. По крайней мере в таких количествах, как раньше.

Стоит отметить, что саммит в Гамбурге был встречен беспрецедентно массовыми и агрессивными выступлениями антиглобалистов. По данным немецких правоохранительных органов, в акциях протеста приняли участие более 15 тыс. человек. Практически все дни, что продолжался саммит G20, на улицах Гамбурга по сути шли боевые действия. Протестующие строили баррикады, забрасывали бутылками с коктейлем Молотова полицейских. Полиция применяла дубинки, водометы и слезоточивый газ. Около 200 полицейских получили ранения, более 300 протестантов были задержаны. Но, хотя министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетовал, что «радикалы испортили репутацию Германии», вся повестка саммита в Гамбурге была выполнена и сам форум признан одним из самых успешных.

Вообще формат G20, в отличие от G7, который себя изжил, набирает обороты и фактически стал главной площадкой для формирования и обсуждения мировой повестки. В ходе прошедшего саммита в Гамбурге также состоялись важнейшие переговоры Китая и Японии, Великобритании и США, Турции и Германии и др. Координация усилий всех стран и народов по достижению мирного устойчивого развития крайне важна. И площадкой для достижения этих целей является G20.

Автор — Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции