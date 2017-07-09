США не видят прогресса в выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Тиллерсон заявил, что США будут координировать действия в «нормандском формате» для того, чтобы стимулировать прогресс в разрешении украинского конфликта.

«Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках минских соглашений, именно потому мы назначили специального представителя», — заявил Тиллерсон.

Напомним, 7 июля Госдеп США назначил спецпредставителем по конфликту на Украине Курта Волкера. По заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Волкер вскоре должен прибыть в Москву для консультаций по украинскому вопросу.

Тиллерсон в воскресенье прилетел в Киев, где провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.