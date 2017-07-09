Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в начале августа планирует провести перестановки в правительстве и управляющем звене правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), передает в воскресенье телеканал NHK.

«Я бы хотел осуществить их в начале следующего месяца. Для достижения стабильности не следует, конечно, менять основу кабинета», — сказал Абэ журналистам в ходе своего визита в Швецию. Премьер не уточнил, о каких именно изменениях идет речь.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе в отставку министров обороны и юстиции Томоми Инада и Кацутоси Канэда.