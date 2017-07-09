Успенский собор в Свияжске попал в список комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается в микроблоге организации.

Свияжск находится в 30 км от Казани и является первым православным поселением в данном регионе. Город был заложен по приказу Ивана Грозного на реке Свияге.

Успенский собор (1561) возведен из камня в стиле псковско-новгородских храмов и признан шедевром русского зодчества XVI века.

На территории собора находится единственная в мире сохранившаяся фреска с изображением святого Христофора с лошадиной головой.