В США умер актер Нелсан Эллис, который известен зрителям по роли Лафайета Рейнольдса в популярном сериале «Настоящая кровь».

Актеру было 39 лет. О его смерти сообщила его представитель Эмили Герсон Сэйнс. По данным медиков, актер умер из-за осложнений, вызванных сердечной недостаточностью, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Представитель актера сообщила, что Эллис обладал большим талантом, а его слова и деяния останутся в памяти тех, кто его знал.

Эллис за свою карьеру сыграл в нескольких известных сериалах и телепроектах. В частности, он исполнил роль Мартина Лютера Кинга-младшего в картине «Дворецкий», а затем сыграл в фильме «Прислуга», снятом в 2011 году. Картина была представлена в четырех номинациях на премии «Оскар».