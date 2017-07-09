Американская сторона заверила Украину, что не будет снимать санкции с России без освобождения территории соседнего государства. Об этом заявил украинский лидер Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Напомним, встреча президента Украины с главой внешнеполитического ведомства США состоялась в воскресенье.

Госсекретарь США со своей делегацией прибыл к администрации президента Украины в центре Киева. Порошенко встретил Тиллерсона, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации.