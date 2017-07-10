Вслед за «Полем битвы» Питера Брука 13-й Чеховский фестиваль предъявил еще один весомый козырь — моноспектакль «887» канадца Робера Лепажа. Благодаря именитому гостю и его компании «Экс Макина» многие в зале вспомнили свое детство с уже несуществующими домами, номерами телефонов и покинувшими этот мир дорогими людьми.

Спектакль начинается с маленькой провокации. Режиссер выходит на сцену, приветствует публику, просит выключить мобильные и предупреждает о шести запасных выходах в случае форс-мажора. Тут бы ему откланяться, но нет: спустя полминуты выясняется, что Лепаж — единственный герой вечера, а основная «фишка» — стихотворение Speak White (автор — Мишель Лилонд), написанное в тяжелом для страны 1970 году, когда Лепаж был 13-летним подростком, и посвященное борьбе франкоязычной Канады за независимость.

— Пригласили прочесть эту вещь на юбилейном вечере в Монреале, — рассказывает Лепаж, — начал учить и — о ужас! — не смог запомнить ни строчки...

В финале режиссер все-таки читает это произведение наизусть. Читает под стать революционному содержанию — громко, пафосно, патетически подвывая. Теперь понятно, почему он так долго не мог его запомнить. Прочитанное абсолютно не совпадает с образом интеллигентного и ироничного рассказчика из предыдущего повествования. Впрочем, чему тут удивляться? Революции сначала рождают «горлопанов и главарей», а уже потом интерпретаторов эпохи, которым и становится в этом спектакле Лепаж.

Выясняется, что процесс заучивания активизировал в его памяти разнообразнейшие воспоминания детства, и он щедро ими делится. Вот дом под номером 887, улица Мюррей, Квебек. В одной из квартир пилит домочадцев набожная католичка, этажом ниже предается плотским радостям дама с пониженной социальной ответственностью... Есть еще ученый-математик, калека-пианист, играющий ноктюрн Шопена, одинокая мамаша с энергичными отпрысками. А также семейство нашего героя. Отец-таксист, мать-домохозяйка, четверо детей и бабушка с Альцгеймером.

Фото: пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Маленькая история с семейными радостями и горестями оказывается в контексте большой, где взрывают памятник королеве Виктории, похищают министра труда и ловят маньяка-педофила. Память Лепажа хранит шокирующие подробности коллективной жизни и трогательные — частной. Иногда эти жизни пересекаются, как в эпизоде, где 12-летнего Робера, разносчика газет, останавливает полицейский — не бомба ли у него в сумке? — и, понятное дело, никакой радости герою не приносят.