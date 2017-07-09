Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют на следующей неделе потепление до плюс 25 градусов.

При этом, по словам главного специалиста центра Марины Макаровой, сохранятся небольшие и кратковременные дожди.

«Теплее будет на следующей неделе, но азиатской жары ждать не стоит, температура ожидается примерно на уровне климатической нормы», — сказала Макарова, ее слова приводит BFM.

Уже во вторник столбики термометров в столице поднимутся до отметки плюс 23–25 градусов. Аналогичный диапазон температур сохранится до конца следующей недели.