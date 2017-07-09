Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье увеличилось до четырех. Ранее сообщалось о двух госпитализированных в тяжелом и среднем состоянии. Еще двоим была оказана амбулаторная медицинская помощь.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба ЧС, для оценки пригодности дома к эксплуатации направлен мобильный комплекс «Струна» ВНИИ МЧС РФ.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси произошел в воскресенье на третьем этаже пятиэтажного, трехподъездного, 45-квартирного жилого дома.

Из строения эвакуированы 20 человек.

Ранее «РИА Новости» сообщало, ссылаясь на источник, что здание находится на балансе Минобороны РФ. Однако оборонное ведомство России опровергло данную информацию.