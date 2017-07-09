Сенатор Алексей Пушков пошутил по поводу встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Петром Порошенко.

Пушков «посоветовал» главе внешнеполитического ведомства захватить валидол на встречу, чтобы успокоить украинского президента.

«Тиллерсон срочно отправился в Киев успокаивать Порошенко после 2-часовой беседы Путин-Трамп. Пусть захватит валидол: в Киеве нервничают очень», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Госсекретарь США в воскресенье со своей делегацией к администрации президента Украины в центре Киева. Порошенко встретил Тиллерсона, они пожали руки и отправились на переговоры в здание администрации.