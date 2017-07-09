Бывший главный редактор «Живого Журнала» (LiveJournal) Василий Гулин сообщил, что аккаунт скончавшегося накануне популярного блогера и медиаменеджера Антона Носика не будет заблокирован.

«По поводу блокировки: этого нет, не было и не будет, если нет каких-то действий со стороны, условно, Роскомнадзора», - приводит слова Гулина радиостанция «Говорит Москва».

По его мнению, на базе аккаунта Носика может возникнуть новое медиа.

По предварительной информации, 51-летний Антон Носик умер минувшей ночью в Подмосковье от сердечного приступа.