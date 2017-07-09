Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной художника Ильи Глазунова.

«Из жизни ушёл один из ярчайших представителей современного изобразительного искусства – Илья Сергеевич Глазунов. Творчество было для Ильи Сергеевича целым миром, пропущенным через всего себя, драмой момента, запечатлённого навечно. Он был всецело погружён в мир картин и образов, удивительная духовная связь между мастером и полотнами была настолько сильна, что вдохновение не покидало его даже в минуты отдыха», — отметил Мединский в правительственной телеграмме.

Илья Глазунов — известный художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Народный художник СССР, автор цикла картин «Город», а также полотен «Мистерия XX века», «Вечная Россия» и других.