ГУ МЧС по Московской области сообщило, что после взрыва газа жилой дом в поселке Башенка Сергиево-Посадского района Подмосковья планируют обследовать мобильным диагностическим комплексом «Струна».

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время комиссией по чрезвычайным ситуациям будет решен вопрос об обследовании дома и оказании помощи жильцам, которых эвакуировали после взрыва.

«Для определения устойчивости несущих конструкций дома может быть задействован специализированный диагностический комплекс «Струна», — сказал источник ТАСС.

Взрыв газа произошел в воскресенье на третьем этаже пятиэтажного жилого панельного дома в поселке Башенка. В Центральную районную больницу Сергиева Посада были доставлены два человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Из дома после взрыва было эвакуировано 20 человек. По данным МЧС, видимых повреждений несущих конструкций дом не получил.