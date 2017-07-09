Российские актеры Дмитрий Дюжев, Анастасия Заворотнюк, Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за гастролей в Крыму.

Как уточняет сайт, сведения об актерах внесены в базу из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины» и «незаконной гастрольной деятельности» в Крыму. При этом отмечается, что Дюжев стал 999-м российским артистом, попавшим в базу сайта.

Сайт «Миротворец» стал известен широким кругам после скандальных публикаций контактных данных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых на сайте называют «изменниками родины». Многие из попавших в списки сообщали о поступавших в их адрес угрозах после публикации. Экс-представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».