Украинский лидер Петр Порошенко и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон проводят переговоры в Киеве.

Госсекретарь США прибыл со своей делегацией к администрации президента Украины в центре Киева в воскресенье. Президент Украины встретил Тиллерсона, после чего политики отправились на переговоры.

Как полагают украинские эксперты, госсекретарь США намерен проинформировать руководство соседнего государства о результатах переговоров президентов США и РФ, а также о результатах трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и России на полях саммита G20 в Гамбурге.