Траурные мероприятия по случаю Дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Польши, проходят в воскресенье в Варшаве.

Официальные мероприятия начались в польской столице на площади Пилсудского с торжественной смены караула у Могилы Неизвестного Солдата. После официальной части запланирован молебен по погибшим в полевом костеле Войска Польского. Памятные мероприятия завершатся концертом.

Участники акции выступают с плакатами, на которых написано: «Против создания памятников бандеровцам, причастным к смерти поляков», «Против увековечивания улиц именами людей, инициировавших преступления в отношении поляков», «Против разрушения на Украине польских памятников».

Член всемирного конгресса кресов, историк Тадеуш Залесский перед началом траурных мероприятий выступил с речью о том, что необходимо сохранять память о жертвах Волынской резни.

Волынская резня — массовое уничтожение этнических поляков, а также представителей других национальностей на территории Волыни повстанческими войсками ОУН и УПА в период с марта по июль 1943 года.