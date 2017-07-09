Без провокаций и нарушений начал действовать режим прекращения огня в провинциях Дераа, Кунейтра и Сувейда на юго-западе Сирии.

Перемирие вступило в силу в полдень в воскресенье. В данный момент не наблюдается провокаций и нарушений, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник в Дамаске.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров сообщил, что эксперты из России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии.

Командование сирийской армии, со своей стороны, никаких официальных заявлений в связи с режимом прекращения огня на юге страны на данный момент не публиковало.